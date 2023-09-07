В Зарядье прошла лекция о финансах и инвестициях в рамках МУФ

В московском парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума прошла лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать» . Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По её словам, на мероприятие собралось около 300 слушателей, которым известные эксперты, экономисты, финансисты, менеджеры и блогеры рассказали о различных аспектах инвестирования и управления личными финансами.

«В настоящее время многие привычные гражданам объекты для инвестиций потеряли привлекательность или стали недоступными, и наша задача – рассказать людям о том, какие на сегодняшний день существуют возможности для частных инвесторов», – отметила глава департамента.

Она также рассказала, что правительство Москвы весной этого года разместило зеленые облигации для населения.

«О том, что москвичи нуждаются в новых объектах для инвестирования, говорит тот факт, что эти облигации были выкуплены всего за пять недель вместо плановых шести месяцев», - заметила Багреева.

При чем, как подчеркнула глава департамента, 20% покупателей облигаций ранее никогда не инвестировали на фондовом рынке.

«Грамотное использование инвестиционных инструментов позволяет не только сохранить свои сбережения, но и получить дополнительный заработок», – заявила Багреева.

Она также добавила, что для того чтобы результат был позитивным, необходимо понимать цели инвестирования и потенциальные риски, внимательно изучать выбранные инструменты и тщательно оценивать свои возможности.

