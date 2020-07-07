В Японии оценили устойчивость «закалённой санкциями» российской экономики

Российские власти обладают продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися за предыдущие годы, и благодаря этому нынешний кризис не повлиял на экономики РФ столь сильно, сколь можно было ожидать. Такое мнение высказал японский экономист Юсукэ Оцубо в статье для издания JB Press.

Если сравнить макроэкономические показатели сейчас с кризисными ситуациями прошлых лет, то видно, что «коронашок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным, приводит комментарий экономиста RT.

По словам Оцубо, западные инвесторы также отмечают устойчивость экономики РФ к последствиям «коронакризиса». Они полагают, что в арсенале Москвы ещё есть ряд эффективных мер.

По оценке Всемирного банка, по итогам 2020 года ВВП России упадёт на 6% - это будет минимум за последние 11 лет, сообщает Ura.ru.

