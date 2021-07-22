В X5 Group объяснили опустевшие прилавки в «Пятёрочке»

Прилавки в некоторых московских магазинах сети «Пятёрочка» опустели по причине повышенного спроса из-за погоды, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании X5 Retail Group.

В сообщении говорится, что из-за жары граждане стали чаще покупать напитки и некоторые другие продукты. В связи с этим компания приняла решение увеличить свои логистические мощности, чтобы обеспечить доступность товаров в магазинах.

Видео с пустыми прилавками расположенного в Северном Бутово магазине «Пятерочка» было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы». В комментариях москвичи отметили, что в магазинах этой сети чаще всего не хватает воды, газированных напитков, алкоголя, овощей и фруктов, а также замороженной продукции, и предположили, что у компании возникли проблемы с закупкой или доставкой товаров.

Ранее крупные ретейлеры, в том числе и X5 Retail Group, заявили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы, сообщает RT. В Минприроды РФ напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет, а также опровергли возможный дефицит товаров в магазинах и призвали не пугать россиян «пустыми полками».

