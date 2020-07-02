В ВТБ произошел сбой в мобильном банке
2 июля 202023:43
Технический сбой произошел в работе «ВТБ-Онлайн». Об этом сообщает Интерфакс.
В банке агентству заявили, что проблема уже устранена.
Отмечается, что сбой заключался в том, что ряд клиентов получили повторные сообщения о ранее проведенных операциях. В банке подчеркнули, что повторно списание денег со счетов не произошло.
Представители банка извинились за произошедшую неполадку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru