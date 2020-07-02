В ВТБ произошел сбой в мобильном банке

Технический сбой произошел в работе «ВТБ-Онлайн». Об этом сообщает Интерфакс.

В банке агентству заявили, что проблема уже устранена.

Отмечается, что сбой заключался в том, что ряд клиентов получили повторные сообщения о ранее проведенных операциях. В банке подчеркнули, что повторно списание денег со счетов не произошло.

Представители банка извинились за произошедшую неполадку.



