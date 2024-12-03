В ВТБ предложили Центробанку интервенции для рубля вместо роста ставки
Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил Банку России стабилизировать курс рубля с помощью интервенций вместо увеличения ключевой ставки. Об этом он написал в колонке для РБК.
В написанном для издания «письме Деду Морозу и Снегурочке» эксперт пожелал регулятору активнее интервенировать на валютном рынке во время повышенной волатильности курса.
Как отметил Пьянов, от Центробанка ждут повышения ставки для охлаждения потребительских и повышения сберегательных настроений. Однако в этом случае есть угроза переохлаждения экономики и сокращения ВВП.
«Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — указал первый зампред ВТБ.
Ранее Дмитрий Пьянов заявил, что ЦБ недооценивает эффект «переноса валютного курса в инфляцию», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru