В ВТБ предложили Центробанку интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил Банку России стабилизировать курс рубля с помощью интервенций вместо увеличения ключевой ставки. Об этом он написал в колонке для РБК.

В написанном для издания «письме Деду Морозу и Снегурочке» эксперт пожелал регулятору активнее интервенировать на валютном рынке во время повышенной волатильности курса.

Как отметил Пьянов, от Центробанка ждут повышения ставки для охлаждения потребительских и повышения сберегательных настроений. Однако в этом случае есть угроза переохлаждения экономики и сокращения ВВП.

«Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — указал первый зампред ВТБ.

Ранее Дмитрий Пьянов заявил, что ЦБ недооценивает эффект «переноса валютного курса в инфляцию», напоминает RT.

