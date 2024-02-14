В Узбекистане намерены запретить открытие счетов для лиц под санкциями
Парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, который позволит банкам не открывать счета и не проводить операции для лиц под санкциями. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает, что банки смогут отказывать в открытии счетов и проведении операций с клиентами в случае, если есть риск применения к банкам экономических санкций. Также ЦБ Узбекистана получит право устанавливать требования по управлению подобными рисками.
Уточняется, что таким образом в парламенте надеются избежать разрыва отношений с зарубежными корреспондентскими банками и введения санкций против банковского сектора.
Ранее Минторг США ввел экспортные санкции против компании из Узбекистана за содействие российскому военному комплексу и производству дронов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru