СМИ: Турция блокирует платежи с Россией в ручном режиме
В Турции нет автоматической блокировки российских платежей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнера адвокатского бюро NSP Арсена Аюпова.
«Пишут рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, что в силу сложившихся обстоятельств мы вам хотели предложить пока закрыть счет в нашем банке», — пояснил он.
По словам Аюпова, блокировка на данный момент производится в ручном режиме. При этом турецкие банки дают российским компаниям время на вывод средств со счетов и решение прочих организационных моментов.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что закрытие счетов российских компаний в Турции не будет фатальным для серьезных игроков рынка, поскольку не остановит все платежи.
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