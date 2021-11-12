В украинском Минэнерго заявили об энергетической войне с Россией
Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа», — считает Немчинов.
По словам замминистра, РФ «делает все» для того, чтобы Украина «еще больше ощутила на себе этот кризис». В то же время украинское Минэнерго принимает меры, чтобы помешать Москве «ввести Украину в еще большую энергетическую войну», пишут Известия.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров завил, что зимой на фоне проблем с газом и углем Украину могут ожидать веерные отключения электроэнергии. В связи с этим не менее 60–70% предприятий на Украине могут остановиться, пишет РИА ФАН.
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