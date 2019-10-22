В Тверской области станет больше чистой воды

В Тверской области построят и реконструируют 18 объектов водоснабжения до 2024 года в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

«В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. При федеральной поддержке начинаем эту работу с города Твери, столицы нашего региона», – заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона.

Отметим, на проект «Чистая вода» планируется потратить более трёх миллиардов рублей. При этом из федерального бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, а из регионального – 230 миллионов рублей. Кроме того, проект будут финансировать из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Добавим, в настоящий момент Тверская область располагается на третьем месте в рейтинге регионов по затратам на проект «Чистая вода».

