В Турции сообщили о переговорах с Россией и другими странами по новым поставкам газа
Турция ведет переговоры по новым контрактам на поставки газа с разными странами, в том числе, Россией. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Турции Алпарслан Байрактар в кулуарах международной конференции Gastech.
Как отметил замглавы Минэнерго, год будет «очень тяжелым для всех нас», однако Турция сохраняет хорошие отношения с текущими поставщиками, в частности, Азербайджаном и Россией.
«Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с "Газпромом", истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», — цитирует Байрактара ТАСС.
Замминистра отметил, что Турция рассчитывает на скорейшее заключение долгосрочного контракта по транзиту газа с Россией.
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