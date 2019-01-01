В ЦБ объяснили высокую закредитованность россиян низкими доходами
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая закредитованность россиян объясняется низким уровнем жизни. Свое мнение она высказала в ходе сессии по макроэкономике, которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает RT.
«Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни. Смотрите, наращивание спроса - это не увеличение уровня жизни, люди поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов», - сказала глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что низкие доходы - одна из основных проблем экономики страны.
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