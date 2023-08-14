В Троицке начнется второй этап строительства центра «ТехноСпарк»

В Троицке в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта построят вторую очередь технопарка «ТехноСпарк», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Технопарк будет расположен на участке площадью 2,6 гектара, в нем будут трудиться более 500 сотрудников. Договор аренды заключен на пять лет, а общая площадь комплекса составит 13 тысяч квадратных метров.



Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что участок находится по адресу улица Промышленная, владение 1А. Производственные помещения займут более половины общей площади центра - 7,5 тысячи квадратных метров.



Генеральный директор технопарка Олег Лысак, в свою очередь, сообщил, что сейчас запускается новая серия стартапов, включающая платформу, которая обеспечит инфраструктуру электротранспорта и компании направления новой водородной энергетики. Также планируется разместить производство медицинских приборов, эндопротезов, имплантов и так далее.



При этом в столице для инноваторов имеется экосистема, включающая в себя технопарки с необходимой инфраструктурой.



В столице для инноваторов создана целая экосистема, которая включает в себя технопарки со всей необходимой инфраструктурой. На сегодняшний день в столице функционируют 52 технопарка, семь из которых строятся в рамках инвестиционных проектов. На их площадках трудятся более 72 тысяч рабочих мест, а программа создания технопарков в Москве реализуется уже более десяти лет, отметил руководитель департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

