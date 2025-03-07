В Торговой палате США предложили снять санкции с авиации и банков
Иностранный, в частности, американский бизнес ожидает отмены ряда санкций в отношении России. Об этом рассказал президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ (AmCham Russia) Роберт Эйджи в беседе с РБК.
По его словам, в первую очередь бизнес просит снятия ограничений в секторе авиации.
«Это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — указал Эйджи.
Также AmCham в России выступают за отмену запрета на инвестиции, введенного США и Евросоюзом. По словам Эйджи, многие организации готовы расширяться и вкладываться в производство на территории РФ. Также исполнительный директор призвал к отмене санкций против российских банков. Это решит проблему трансграничных платежей, снизит стоимость ведения бизнеса, которая из-за действующих ограничений увеличилась в несколько раз.
Эйджи добавил, что предприниматели выступают и за снятие ограничений на поставку предметов роскоши, в том числе косметики. Эксперт назвал такие санкции «странными», подчеркнув, что ограничения привели к потере доли рынка в сегменте такой продукции из США.
Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов ужесточить антироссийские санкции в сфере энергетики, если это позволит добиться окончания боевых действий на Украине, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru