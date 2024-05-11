В «Технополис Москва» составили портрет инженера высокотехнологичных производств

В ОЭЗ «Технополис Москва» рассказали, что ждут на работу самостоятельного и опытного инженера, который разбирается в современных технологиях, выяснили специалисты проекта «ТехноРабота».

Соискатели же выбирают предприятия с современным оборудованием, социальным пакетом, высокой зарплатой и гибким рабочим графиком. Кроме того, аналитики выяснили, что порядка 60% соискателей инженерных специальностей – мужчины. На предприятиях «Технополис Москва» доля женщин немного превышает 40%. В основном они работаю технологами.

«Сегодня при помощи проекта «ТехноРабота» около 70 высокотехнологичных предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» находят в свою команду квалифицированные кадры. С 2023 года компании получили уже более 1,3 тысячи резюме от соискателей и закрыли 600 вакантных мест. В частности, с начала 2024-го было открыто 150 вакансий, из которых 100 – закрыты», – сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кадровые службы предприятий ОЭЗ Москвы рассказали, что работодатель хочет получить от соискателя полноценное портфолио, а не сухое резюме. В портфолио хотят видеть удачные проекты. Будущему сотруднику столичных ОЭЗ также должны быть близки интересы компании, он должен понимать принципы проектной работы и обладать высокой квалификацией, также работодатели высоко ценят рационализаторскую активность инженеров.

Соискатели ждут от работодателя высокую и стабильную зарплату, соцпакет, а также возможность трудиться на современном оборудовании и заниматься исследованиями.

По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева, опытные высококвалифицированные кадры нужны на предприятиях микроэлектроники ОЭЗ. Этим фактом объясняется высокий средний возраст сотрудников таких производств. Обычно сотрудник предприятия микроэдектроники представляет собой семейного мужчину 40-50 лет, у которого как минимум одно высшее образование, но он постоянно занимается самообучением. Одна из самых «молодых» отраслей в ОЭЗ стали информационно-коммуникационные технологии, средний возраст сотрудников составляет 30-35 лет.

