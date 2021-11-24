В Таиланде начнут принимать карты «Мир»

В Таиланде планируют начать принимать банковские карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Совместная рабочая группа России и Таиланда по банковскому и финансовому сотрудничеству уже определила вектор взаимодействий в данном вопросе. Отмечается, что пути развития информационного обмена также намечены.

По мнению финансистов, это позволит увеличить операционную надежность и киберустойчивость финансовых организаций обеих стран. К тому же планируется создать цифровые валюты двух государств: российский рубль и тайский бат.