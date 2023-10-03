В Строгино реорганизуют неэффективно используемый участок земли

Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого земельного участка на пересечении 64-го километра МКАД и Таллинской улицы (район Строгино, СЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок в районе Строгино площадью 4,78 га. Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 4,71 млрд рублей, а бюджетный эффект после реализации проекта – в 421 млн рублей в год», — подчеркнул он. Ефимов добавил, что после окончания строительства объектов работу получат более 1100 москвичей.

Реорганизацию будут проводить правообладатели, городской оператор или инвестор, определенный по итогам торгов.

Глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что проектом предусмотрено возведение 44,9 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе автосервиса с автомойкой и административно-делового комплекса. Кроме того, здесь могут открыться кафе, магазины и банки. Также строители займутся благоустройством и озеленением территории.

Реализация столичной программы комплексного развития территорий позволяет возводить многофункциональные городские кварталы на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон. Здесь появляются удобное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в рамках программы воплощаются в жизнь 188 проектов общей площадью порядка 2,45 тысячи га.

