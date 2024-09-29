В Стамбуле состоялся Медиафорум СМИ соотечественников
В Стамбуле с 25 по 28 сентября прошел международный Медиафорум СМИ соотечественников. Организаторами выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы (ДВМС), Московский Дом соотечественника и Московский центр международного сотрудничества.
Мероприятие стало площадкой для обмена опытом в сфере СМИ и информационных коммуникаций.
С приветственным словом к участникам обратился министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черемин. Он отметил важность для России формирования благоприятной информационной среды
«Медиафорум — это возможность рассказать вам объективно, что сегодня происходит в Москве, насколько это передовой город, как санкции влияют на экономику столицы. И для нас это особенно важно, потому что источников, через которые мы могли бы распространять объективную информацию, становится не так много», - сказал Черемин.
Министр столичного правительства напомнил, что Москва входят в десятку крупнейших мировых агломераций с региональным продуктом порядка $330 млрд. При этом он обратил внимание, что несмотря на множество социальных и экономических программ, город не имеет публичного долга.
«Благодаря тем мерам поддержки, которое правительство Москвы использовало для развития различных сфер, мы получили рост производства почти на 80%», - сказал он.
Также Черемин указал на высокий уровень инвестиционной активности в российской столице. По его словам, доля иностранных инвестиций в экономику Москвы составляет около $250 млрд. В пример он привел турецкие инвестиции, размер которых достигает $2 млрд.
Министр обратил внимание, что столица первой из регионов разместила «зеленые» облигации для электротранспорта, а в прошлом году город запустил уникальный вид речного транспорта — электрические суда. За последние годы в Москве построено 112 новых станций метрополитена, добавил он.
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