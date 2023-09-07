В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза
7 сентября 202318:59
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 6,3 миллиона баррелей, говорится в сообщении Минэнерго страны.
При этом прогнозы аналитиков сходились на сокращении показателя втрое меньше - на 2,1 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 1,8 миллиона баррелей.
Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru