В США захотели создать торговый маршрут в обход России и Китая

США могут создать сухопутный маршрут на мировые рынки из государств Центральной Азии через Армению и Азербайджан в обход России и Китая. Об этом заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

По его словам, центральноазиатские страны «невероятно богаты». При этом единственные возможности их выхода на мировые рынки лежат через РФ или КНР.

«Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам», — указал помощник, добавив, что так страны Центральной Азии будут меньше зависеть от России и Китая.

Ранее О'Брайен сообщил, что НАТО начнет разработку новой стратегии в отношении России, она будет создана в «следующие месяцы», пишет RT.

