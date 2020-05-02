В США зафиксировали спад активности в ВПК России
Государственная аналитическая компания США Orbital Insights сообщила, что сумела отследить уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов. Об этом информирует издание Defense One. Согласно этим данным, оборонная промышленность в России урезала производство в связи с карантинными мероприятиями из-за опасности распространения коронавируса.
Среди тех предприятий, которые сократили производство, производственный комплекс «Салют», «Уралвагонзавод» и «Гидромаш». Одновременно сообщается, что не обнаружено падения производства на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.
Уточняется, что американские специалисты использовали открытые данные об активности мобильных телефонов. Эти сведения демонстрируют перемещение людей в режиме реального времени.
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