В Совфеде рассказали о реализации мастер-планов Дальнего Востока
Сенатор от Приморского края Александр Ролик рассказал НСН о ходе реализации мастер-планов 25 дальневосточных городов.
«За три года программа стала видимой реальностью для миллионов людей. Новые аэропорты, набережные, парки, школы, больницы. Две трети дальневосточников уже видят изменения к лучшему в своём городе — это лучший показатель эффективности», — заявил сенатор.
По поручению президента России реализуются мастер-планы 25 городов Дальнего Востока, в которых проживают более 4 миллионов человек. Программы созданы на основе приоритетов, которые определили сами жители — благоустройство, комфортная среда, образование, работа и отдых. Общий объём программы — 3,6 триллиона рублей до 2030 года, половина средств — внебюджетные.
По словам сенатора, программа даёт не только социальный, но и экономический эффект — за три года Дальний Восток опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций, вводу жилья и индексу качества жизни. Социологические опросы показали, что 84% жителей считают программу полезной.
«Горнолыжный курорт в Арсеньеве, новый роддом в Магадане, театральный комплекс в Улан-Удэ и многие другие объекты — стремительно меняют жизнь людей, живущих на Дальнем Востоке, к лучшему. И это главный результат», — отметил Ролик.
В регионе создано более 20% из более чем 1000 запланированных объектов. Среди них — новые аэропорты в Магадане, Улан-Удэ, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском, новые набережные и парки, кампус СахалинТех, новый ЗАГС в Свободном, объекты образования, спорта, культуры, здравоохранения и ЖКХ. Ещё почти 400 объектов находятся в стадии строительства — в том числе национальный музей и театральный комплекс в Улан-Удэ, горнолыжный курорт в Арсеньеве Приморского края, планетарий в Петропавловске-Камчатском и новый роддом в Магадане.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин заявил о росте ВВП на 1,3%
- Повторяют за кем-то: Почему россияне не следят за модными трендами
- Новый рекорд: Россияне тратят 40% доходов на еду
- Ректор МосИТИ перечислил самые востребованные профессии в театре и цирке
- Стилист Белов сравнил шопинг в ТЦ и на маркетплейсах
- Россиян предупредили о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья
- В ГУУ назвали самые востребованные направления среди абитуриентов
- МИД: Проход через Ормузский пролив должен остаться свободным
- Документы в вузы РФ уже подали около 1,2 млн абитуриентов
- До 70% продаж: Как маркетплейсы «отъедают» аудиторию торговых центров