В Совфеде рассказали о реализации мастер-планов Дальнего Востока

Сенатор от Приморского края Александр Ролик рассказал НСН о ходе реализации мастер-планов 25 дальневосточных городов.

«За три года программа стала видимой реальностью для миллионов людей. Новые аэропорты, набережные, парки, школы, больницы. Две трети дальневосточников уже видят изменения к лучшему в своём городе — это лучший показатель эффективности», — заявил сенатор.

По поручению президента России реализуются мастер-планы 25 городов Дальнего Востока, в которых проживают более 4 миллионов человек. Программы созданы на основе приоритетов, которые определили сами жители — благоустройство, комфортная среда, образование, работа и отдых. Общий объём программы — 3,6 триллиона рублей до 2030 года, половина средств — внебюджетные.

По словам сенатора, программа даёт не только социальный, но и экономический эффект — за три года Дальний Восток опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций, вводу жилья и индексу качества жизни. Социологические опросы показали, что 84% жителей считают программу полезной.

«Горнолыжный курорт в Арсеньеве, новый роддом в Магадане, театральный комплекс в Улан-Удэ и многие другие объекты — стремительно меняют жизнь людей, живущих на Дальнем Востоке, к лучшему. И это главный результат», — отметил Ролик.

В регионе создано более 20% из более чем 1000 запланированных объектов. Среди них — новые аэропорты в Магадане, Улан-Удэ, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском, новые набережные и парки, кампус СахалинТех, новый ЗАГС в Свободном, объекты образования, спорта, культуры, здравоохранения и ЖКХ. Ещё почти 400 объектов находятся в стадии строительства — в том числе национальный музей и театральный комплекс в Улан-Удэ, горнолыжный курорт в Арсеньеве Приморского края, планетарий в Петропавловске-Камчатском и новый роддом в Магадане.