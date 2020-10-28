В Совфеде предложили выявлять бедных по расходам
Член комитета Совфеда РФ по социальной политике в эфире НСН выдвинул свою идею насчёт определения бедности в России.
Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности. Как пояснил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, прожиточный минимум не должен становиться определяющим фактором, нужно использовать другие показатели.
Член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил НСН, что до сих пор нет четкого критерия для определения бедности человека.
«Официально, если зарплата ниже прожиточного минимума, то такой человек считается бедным. Но если мы берем людей, которые работают неофициально, то у них будет зарплата в конвертах, помимо той минимальной, что они получают, расписываясь в ведомостях. Понятно, что такие люди не бедные, но официально получают ниже прожиточного минимума. Или человек подрабатывает таксистом, он налоги не платит и свои доходы не показывает. Он бедны? Как это проверить, это другой вопрос - к проверяющим органам, к налоговой инспекции», - отметил собеседник НСН.
По подсчетам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, почти 20 миллионов человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных. А вице-премьер Татьяна Голикова также заявляла, что МРОТ в России является недостаточным, поэтому его увеличение является для страны стратегической задачей.
«Вопрос бедности может быть по-разному интерпретирован, мне кажется, что считать нужно по расходам семьи или конкретного человека. Это мониторить легко, учитывая, что большинство населения пользуется пластиковыми картами. Более того, сразу можно посмотреть, на что уходят основные средства, будь то продукты питания, хозтовары или развлечения. Это мое предложение - считать не по доходам, а по расходам. Вопрос, как оно может быть реализовано», - заметил сенатор Леонов.
Всемирный банк спрогнозировал рост крайне бедных в мире. По определению финансистов это те. кто живет менее чем на 1,9 доллара в день. Крайне бедными, таким образом, могут назвать себя более 9% мирового населения. Банк прогнозирует, что новые бедные появится в тех странах, где их и так много, в основном в странах со средним достатком.
К 2021 году из-за пандемии коронавируса крайне бедных людей в мире может вырасти на 150 миллионов человек.
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