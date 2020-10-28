В Совфеде предложили выявлять бедных по расходам

По подсчетам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, почти 20 миллионов человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных. А вице-премьер Татьяна Голикова также заявляла, что МРОТ в России является недостаточным, поэтому его увеличение является для страны стратегической задачей.

«Вопрос бедности может быть по-разному интерпретирован, мне кажется, что считать нужно по расходам семьи или конкретного человека. Это мониторить легко, учитывая, что большинство населения пользуется пластиковыми картами. Более того, сразу можно посмотреть, на что уходят основные средства, будь то продукты питания, хозтовары или развлечения. Это мое предложение - считать не по доходам, а по расходам. Вопрос, как оно может быть реализовано», - заметил сенатор Леонов.

Всемирный банк спрогнозировал рост крайне бедных в мире. По определению финансистов это те. кто живет менее чем на 1,9 доллара в день. Крайне бедными, таким образом, могут назвать себя более 9% мирового населения. Банк прогнозирует, что новые бедные появится в тех странах, где их и так много, в основном в странах со средним достатком.

К 2021 году из-за пандемии коронавируса крайне бедных людей в мире может вырасти на 150 миллионов человек.

