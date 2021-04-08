В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», группа «Интеррос» и компания «Васта Дискавери» готовы вложить 80 млрд рублей в создание нового круглогодичного горного курорта «Долина Васта» в Сочи, сообщает «Интерфакс».

Поток туристов ожидается в районе 1,5 млн человек в год. При этом обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников.

В рамках нового курорта появятся центр бальнеологии, санатории, пансионаты и спа-отели, а также 80 км горнолыжных трасс.



