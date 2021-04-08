В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей
Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», группа «Интеррос» и компания «Васта Дискавери» готовы вложить 80 млрд рублей в создание нового круглогодичного горного курорта «Долина Васта» в Сочи, сообщает «Интерфакс».
Поток туристов ожидается в районе 1,5 млн человек в год. При этом обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников.
В рамках нового курорта появятся центр бальнеологии, санатории, пансионаты и спа-отели, а также 80 км горнолыжных трасс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Ульяновский губернатор Морозов ушел в отставку
- Адвокат: Отца гендиректора ФБК Жданова этапировали в Архангельск
- В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей
- Блогер Бил собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей в ДТП
- В Госдуме отреагировали на сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru