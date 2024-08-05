В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учли в новом генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования РФ. Об этом заявила специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Елена Павленко в беседе с РИА Новости.

«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», — подчеркнула Павленко.

По словам эксперта, отражающие точное местоположение предполагаемой магистрали документы пока не готовы, и пока нет понимания, через какие поселки будет прокладываться дорога. В то же время Павленко отметила, что дорогу точно отведут в горный кластер Сочи, путь затронет село Эстосадок.

Ранее в России стартовало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург протяженностью 680 километров, напоминает Ura.ru.

