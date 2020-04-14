В Сибири и на Урале начал дешеветь бензин

Розничные цены на бензин на российских автозаправках пошли вниз. Наиболее заметное снижение фиксируется в Сибири, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

На автозаправках Алтая цены на АИ-92 и АИ-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Хакасии АИ-92 подешевел на 55 копеек, говорится в материале. Бензин также дешевел во всех регионах Урала, но не больше, чем на 15 копеек.

Снижение розничных цен на бензин также наблюдалось в Якутии, Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане, Ивановской и Тверской областях. В среднем по России АИ-92 подешевел на 4 копейки, АИ-95 — на 3 копейки.

Ранее эксперты отмечали, что падение цен на нефть обычно не приводит к удешевлению бензина в России. Между тем, во многих регионах страны введены ограничения из-за коронавируса, что привело к падению спроса на топливо в ряде городов.

