Спрос на новые автомобили в России растёт третий месяц подряд

В России продолжают расти продажи новых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2020 года было реализовано 154 409 новых машин, что на 5 041 штуку или 3,4% больше по сравнению с сентябрем 2019 года.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что сентябрь традиционно стал удачным для российского автомобильного рынка, а отложенный спрос, слабеющий рубль, снижение туристической активности и меры господдержки привели к тому, что спрос растёт уже третий месяц.

Самыми успешным в сентябре стал АвтоВАЗ, реализовавший 35 264 машины. Kia и Hyundai, занявшие второе и третье места, продали 20 402 и 18 380 автомобилей, соответственно. В ТОП-10 также вошли Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, коммерческие автомобили ГАЗ и УАЗ.

