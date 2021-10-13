В сентябре в России возросла годовая инфляция
Центробанк РФ объявил, что в сентябре годовая инфляция в России возросла до 7,4%, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что причинами стали, в том числе, плохие погодные условия, сказавшиеся на урожае овощей и, соответственно, на ситуации на отдельных продовольственных рынках.
«Повышенное инфляционное давление связано как с увеличением спроса, опережающим расширение выпуска товаров и услуг, так и с повышением издержек на фоне роста цен на мировых товарных рынках и глобальных логистических проблем», - говорится в заявлении регулятора.
В ЦБ РФ добавили, что на очередном заседании совета директоров по ключевой ставке, которое запланировано на 22 октября, также будет уточнён прогноз инфляции.
Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 25 пунктов - до 6,75 %, сообщают «Невские новости».
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