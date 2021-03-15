В «Русагро» сообщили о росте стоимости сахара на 78% в IV квартале прошлого года

Оптовая стоимость сахара группы «Русагро» в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 78% с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм. Об этом сообщается в отчете «Русагро».

При этом Минсельхоз не ожидает скачков цен на сахар в этом году. По данным ведомства, средняя отпускная цена на сахарный песок для поставки в розницу в декабре прошлого года составляла 36 рублей за килограмм. С начала текущего года цены производителей снизились на 1,5%: стоимость килограмма сахара составляет 35,9 рубля.

Как подчеркнули в Минсельхозе, участники рынка исполняют свои обязательства в полном объеме. Кроме того, благодаря значительному расширению площади посевов сахарной свеклы (на 14,4% до 1,06 млн гектаров) удастся удержать цены на сахар в этом году.

Согласно прогнозам ведомства, производство свеклы в 2021 году составит не менее 40 млн тонн. Это позволит получить около 6 млн тонн сахара для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов.

По данным «Русагро», стоимость килограмма сахара в 39,2 рубля говорит о возвращении цены на уровень 2016 года. Средняя цена реализации сахара группы за 2016 год составляла 40,6 рубля за килограмм.

Кроме того, группа компаний уточняет, что объем отгрузок сахара в рознице не сократился по сравнению с уровнем 2020 года.

Между тем, по данным Росстата, в период со 2 по 9 марта цена на сахарный песок выросла на 0,4%, отмечает телеканал «360».

