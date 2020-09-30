В России зафиксирован новый рекорд выдачи ипотеки
Отечественные банки в августе выдали ипотечные кредиты на общую сумму 392,3 миллиарда рублей. Это рекордный объём с 2018 года, сообщает Банк России. Сумма на 8% превышает показатель июля, который также стал рекордным к предыдущему периоду.
В годовом выражении выдача ипотеки увеличилась на 66% (для примера, в последний месяц лета 2019 года было выдано 236 миллиардов рублей на строительство жилья.
В количественном выражении в августе текущего года россияне взяли 154,5 тысяч ипотечных кредитов. Прирост к июлю составил 6%, а к прошлогоднему августу - 45%, отмечает NEWS.ru.
Рекорды по предоставлению ссуд по ипотеке ставятся на фоне исторически минимальной процентной ставки. В августе она опустилась до 7,16% годовых. Причём тенденция к удешевлению ипотеки может продолжиться.
По данным Центробанка, объём просроченных кредитов на начало сентября увеличился до 76,7 миллиарда рублей - на 4,8% больше, чем годом ранее.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- В России зафиксирован новый рекорд выдачи ипотеки
- «Сонный Джо». Трамп рассказал о лишившемся поддержки Байдене
- Директор Фонда развития Марий Эл арестован за крупное хищение
- В Москве подросток с коронавирусом сбежал от врачей
- Пациентку с полным поражением лёгких вылечили в Чувашии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru