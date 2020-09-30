В России зафиксирован новый рекорд выдачи ипотеки

Отечественные банки в августе выдали ипотечные кредиты на общую сумму 392,3 миллиарда рублей. Это рекордный объём с 2018 года, сообщает Банк России. Сумма на 8% превышает показатель июля, который также стал рекордным к предыдущему периоду.

В годовом выражении выдача ипотеки увеличилась на 66% (для примера, в последний месяц лета 2019 года было выдано 236 миллиардов рублей на строительство жилья.

В количественном выражении в августе текущего года россияне взяли 154,5 тысяч ипотечных кредитов. Прирост к июлю составил 6%, а к прошлогоднему августу - 45%, отмечает NEWS.ru.

Рекорды по предоставлению ссуд по ипотеке ставятся на фоне исторически минимальной процентной ставки. В августе она опустилась до 7,16% годовых. Причём тенденция к удешевлению ипотеки может продолжиться.

По данным Центробанка, объём просроченных кредитов на начало сентября увеличился до 76,7 миллиарда рублей - на 4,8% больше, чем годом ранее.

