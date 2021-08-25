В России выросло производство пива

Росстат заявил, что в январе - июле 2021 года в России произвели 488 миллионов декалитров (дал) пива, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, это на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Росстате отметили, что непосредственно в июле текущего года было розлито 88,6 миллиона дал пива, что на 7,2% больше, чем в июле 2020 года, но на 2,4% меньше, чем в июне 2021 года.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский заявил, что регион занял первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе, сообщает телеканал «360».

