В России вырастут цены на овощи и сахар
В России начался рост цен на овощи. Они растут в цене потому, что начались продажи выращенных в теплицах огурцов и помидоров, себестоимость которых просто выше.
Как рассказал «Радио 1» исполнительный директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков, торговые сети при этом сдерживают резкий рост цен, хотя оптовые цены уже подросли.
С октября дорожает и картофель, так как продажи этого овоща с поля уже закончились, а картофель из хранилища дороже просто потому, что в его цену входят и его услуги.
Глушков также призвал создавать запасы овощей, если есть, где их хранить.
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