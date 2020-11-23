В России вырастут цены на овощи и сахар

В России начался рост цен на овощи. Они растут в цене потому, что начались продажи выращенных в теплицах огурцов и помидоров, себестоимость которых просто выше.

Как рассказал «Радио 1» исполнительный директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков, торговые сети при этом сдерживают резкий рост цен, хотя оптовые цены уже подросли.

С октября дорожает и картофель, так как продажи этого овоща с поля уже закончились, а картофель из хранилища дороже просто потому, что в его цену входят и его услуги.

Глушков также призвал создавать запасы овощей, если есть, где их хранить.

