В России вырастут пенсии по старости
В России планируется увеличить пенсии по старости. Изменения предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда, сообщает РИА Новости.
Индексация заложена и рассчитана на ближайшие три года. Так, средний размер пенсии в России в 2021 году запланирован на уровне 17,4 тысяч рублей с учетом индексации в 6,3 процента, уточняет Газета.ru. В 2022 году году пенсия вырастет до 18 357 рублей (5,9% индексации), в 2023 году – до 19 283 рублей (5,6% индексации), сказано в документе.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.
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