В России выделят более 2 трлн рублей на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Более 2 трлн рублей выделят на финансирование федеральных проектов, которые входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», на следующие пять лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Планируемый объем финансового обеспечения... проектов на 2025-2030 года в общей сложности составляет 2 трлн 25 млрд рублей», — указал глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что деньги направят в том числе в новые регионы РФ, которые будут участвовать в национальных проектах.

Ранее стало известно, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в России могут открыть почти 500 центров здоровья для взрослых и свыше 4 тысяч кабинетов медпрофилактики, пишет RT.

