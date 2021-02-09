В России возбудили дело против H&M за неуплату таможенных пошлин
Федеральная таможенная служба России возбудила уголовное дело против российского подразделения шведского ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB (H&M), сообщил Bloomberg.
Компанию подозревают в неуплате таможенных пошлин на 3,1 миллиарда рублей.
Как сообщает агентство, дело открыли в декабре 2020 года. По версии ФТС, российское подразделение в 2016-2019 годах не включало в таможенную стоимость товаров ряд лицензионных платежей в пользу материнской компании.
При этом компания еще в 2019 году выплатила эту сумму, когда выявила неуплату в ходе внутреннего аудита. Но уголовное дело все же было возбуждено и теперь компании грозит штраф в двойном размере, а топ-менеджеры ритейлера могут получить реальные сроки, отмечают News.ru.
Продажи H&M в России по итогам 2020 финансового года составили 745 миллионов долларов, ретейлер имеет в стране 155 магазинов.
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