В России в 2021 году ожидается рост цен на рис

Рисоводы Краснодарского края после снижения посевных площадей прогнозируют рост оптовых, а затем и розничных цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на выращивание, передает ТАСС.

Регион производит 73% всего риса в России. В текущем году площадь посевов риса сократится на 5,5% - до 120 тысяч га. Помимо фактора снижения предложения, на ценах скажется и рост цен на ГСМ и ядохимикаты, а также 20% рост тарифов на подачу и отведение воды.

Стоимость воды для рисовых полей в структуре себестоимости занимает третье место, обогнав зарплаты и стоимость химикатов и удобрений.


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ФОТО: РИА Новости
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