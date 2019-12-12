В России увеличат штрафы для бизнеса

Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований надзорных органов - Роспотребнадзора, ФНС, МЧС и других проверяющих - юридические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. В настоящее время сумма штрафа составляет не более 20 тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели – на сумму от 25 до 40 тысяч рублей. При этом, сегодня для ИП штраф вообще не предусмотрен.

Также планируется ввести штрафы за повторное невыполнение предписаний контролирующих органов: 1-2 миллиона рублей для юрлиц, 100-150 тысяч для должностных и 50-70 тысяч для ИП. Также увеличивается сумма наказания за непредоставление сведений проверяющим (для юридических лиц 20 тысяч против нынешних 5 тысяч рублей), неповиновение законному распоряжению или требованию надзорных органов (для должностных лиц 10 тысяч вместо 4).

Не обошлось и без смягчений, пишут «Известия». Так, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности нарушители будут платить не 200 тысяч рублей, как сегодня, а 100 тысяч.



