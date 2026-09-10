В России указали на важность системной поддержки отечественного автопрома
Поддержка отечественного автопрома является одним из приоритетов промышленной политики. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин, посетив Ульяновский автомобильный завод.
Он назвал предприятие одним примером того, как производство сохраняется и развивается даже в сложных условиях. Головин подчеркнул, что снижать издержки, внедрять новые технологии и замещать импортные комплектующие предприятию помогают прямые государственные субсидии. Кроме того, льготное автокредитование и регулярные госзакупки стимулируют спрос на продукцию завода.
Герой России добавил, что системная поддержка автопрома позволяет наращивать производственные мощности и создавать рабочие места для специалистов. Это пособствует укреплению экономики регионов и обеспечению технологического суверенитета страны в целом.
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