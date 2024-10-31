В России средняя максимальная ставка по вкладам в банках снизилась впервые с марта

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объем депозитов граждан в рублях, снизилась во второй декаде октября впервые за последние семь месяцев. Об этом сообщили в Банке России.

Регулятор проводит мониторинг по Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Альфа-банку, Россельхозбанку, Росбанку, «Московскому кредитному банку», Т-банку, Промсвязьбанку, Совкомбанку.

Средняя максимальная ставка по вкладам снижалась в марте, далее она увеличивалась, как и ключевая ставка Центробанка. Однако по итогам второй декады октября этот показатель упал на 0,12 процентного пункта и составляет 19,66% годовых.

Самая высокая средняя максимальная ставка за всю историю измерений — 20,51% —была зарегистрирована в первой декаде марта 2022-го, рекордно низкая — в первой декаде октября 2020-го, когда она составляла 4,33%.

При определении средней максимальной ставки учитывают доступные клиентам банков максимальные ставки по вкладам, при этом не берутся в расчет начисление процентов по вкладу, продукты с дополнительными условиями и те, срок которых делится на периоды с различными ставками, отмечает РЕН ТВ.

