В России средняя максимальная ставка по вкладам в банках снизилась впервые с марта
Средняя максимальная ставка по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объем депозитов граждан в рублях, снизилась во второй декаде октября впервые за последние семь месяцев. Об этом сообщили в Банке России.
Регулятор проводит мониторинг по Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Альфа-банку, Россельхозбанку, Росбанку, «Московскому кредитному банку», Т-банку, Промсвязьбанку, Совкомбанку.
Средняя максимальная ставка по вкладам снижалась в марте, далее она увеличивалась, как и ключевая ставка Центробанка. Однако по итогам второй декады октября этот показатель упал на 0,12 процентного пункта и составляет 19,66% годовых.
Самая высокая средняя максимальная ставка за всю историю измерений — 20,51% —была зарегистрирована в первой декаде марта 2022-го, рекордно низкая — в первой декаде октября 2020-го, когда она составляла 4,33%.
При определении средней максимальной ставки учитывают доступные клиентам банков максимальные ставки по вкладам, при этом не берутся в расчет начисление процентов по вкладу, продукты с дополнительными условиями и те, срок которых делится на периоды с различными ставками, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
- Росстат: Недельная инфляция в России ускорилась до 0,27%
- В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Аэропорт Саратова ограничил полеты после сообщения об угрозе БПЛА
- Маск предсказал «самое веселое время» для США в случае победы Трампа на выборах
- Производителей энергетиков могут обязать сообщать о вреде напитков в рекламе
- При взрыве в жилом доме в Черкесске пострадали девять человек
- В Пентагоне допустили вовлечение третьих стран в конфликт на Украине
- СМИ: Минтранс намерен запретить езду на электросамокатах по тротуарам с 2031 года
- Кустурица снимет на Кубани фильм по «Преступлению и наказанию» Достоевского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru