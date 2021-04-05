В России спрогнозировали рост ставок по вкладам
Российские банки будут вынуждены увеличивать ставки по вкладам, чтобы не потерять клиентов. Об этом говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Специалисты считают, что ускорение инфляции может привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать, и это снова подтолкнет вкладчиков к переводу средств в альтернативные инструменты. А потребность банков в сохранении клиентов никуда не денется, добавляют они.
«В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне», — считают эксперты.
По результатам 2020 года объем средств на счетах граждан увеличился на 8%, при этом средства на депозитах снизились на 1,7 трлн рублей, а на действующих счетах выросли на рекордные 4,1 трлн рублей. Учитывая увеличение остатков на счетах эскроу, общий приток средств граждан в прошлом году, по данным специалистов, составляет 3,5 трлн рублей.
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