В России спрогнозировали пик потребления нефти
Пик мирового спроса на нефть может быть достигнут ранее 2030-2035 годов, передает «Интерфакс».
Агентство ссылается на проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ, в которой говорится, что пик потребления нефти в мире наступит в 2030-2035 годах, однако прохождение этого пика может случиться и раньше, так как снижаются темпы роста мирового потребления. Одной из причин этого является пандемия коронавируса, чье воздействие на нефтяную отрасль может продлиться до 2023-2024 годов.
В любом случае, нефтяная отрасль в России должна готовиться к переходу рынка нефти к длительной стагнации и снижению цен на нефть.
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