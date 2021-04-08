В России спрогнозировали пик потребления нефти

Пик мирового спроса на нефть может быть достигнут ранее 2030-2035 годов, передает «Интерфакс».

Агентство ссылается на проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ, в которой говорится, что пик потребления нефти в мире наступит в 2030-2035 годах, однако прохождение этого пика может случиться и раньше, так как снижаются темпы роста мирового потребления. Одной из причин этого является пандемия коронавируса, чье воздействие на нефтяную отрасль может продлиться до 2023-2024 годов.

В любом случае, нефтяная отрасль в России должна готовиться к переходу рынка нефти к длительной стагнации и снижению цен на нефть.



