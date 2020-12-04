В России с сентября снизилось число безработных
4 декабря 202013:26
Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3,144 млн человек, сообщает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, в сентябре было 3,7 млн безработных.
Согласно документу, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года принято на работу больше, чем уволено – 12,23 млн против 12,163 млн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru