В России с сентября снизилось число безработных

Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3,144 млн человек, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в сентябре было 3,7 млн безработных.

Согласно документу, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года принято на работу больше, чем уволено – 12,23 млн против 12,163 млн.

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