В России рекордно подорожали овсяные хлопья

Оптовые закупочные цены на хлопья «геркулес», которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, в августе достигли 26,8 тысячи рублей за тонну, в то время как год назад стоимость составляла 19,7 тысячи рублей. Такие данные со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) приводит РБК.

Закупочные цены на овёс для предприятий сейчас составляют 11-12 тысяч рублей за тонну – они никогда не были такими высокими, утверждает президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. Рост цен на сырье уже привёл к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. По подсчётам Росстата, в июле 2020 года они оказались на 10% дороже, чем в июле 2019 года.

Рос цен связывают с сокращением посевных площадей в последние годы, а также с засухой в Алтайском крае и Новосибирской области.

