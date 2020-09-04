В России рекордно подорожали овсяные хлопья
Оптовые закупочные цены на хлопья «геркулес», которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, в августе достигли 26,8 тысячи рублей за тонну, в то время как год назад стоимость составляла 19,7 тысячи рублей. Такие данные со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) приводит РБК.
Закупочные цены на овёс для предприятий сейчас составляют 11-12 тысяч рублей за тонну – они никогда не были такими высокими, утверждает президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. Рост цен на сырье уже привёл к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. По подсчётам Росстата, в июле 2020 года они оказались на 10% дороже, чем в июле 2019 года.
Рос цен связывают с сокращением посевных площадей в последние годы, а также с засухой в Алтайском крае и Новосибирской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- Эксперт по химоружию не нашел сходства случаев Скрипалей и Навального
- Собянин доложил Путину, что привился от коронавируса
- Дорогая овсянка: Поставщики объяснили рекордный взлёт цен на крупу
- Эксперт по химоружию: «Новичок» убил бы Навального за пару минут
- Песков сообщил о передаче ФСБ упомянутого Лукашенко радиоперехвата по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru