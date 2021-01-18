В России разработали законопроект о статусе апартаментов

Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который призван узаконить в России понятие апартаментов, сообщает ТАСС.

Законопроект вводит понятие «многофункциональное здание», которое может включать в себя жилые, нежилые и офисные помещения.

Он также регулирует вопросы тарифов на услуги ЖКХ, порядок регистрации в них собственников, долевое участие в его строительстве. При этом строительство таких объектов в России не запрещается, а уже существующие апартаменты будут узаконены.



