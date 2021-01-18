В России разработали законопроект о статусе апартаментов
Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который призван узаконить в России понятие апартаментов, сообщает ТАСС.
Законопроект вводит понятие «многофункциональное здание», которое может включать в себя жилые, нежилые и офисные помещения.
Он также регулирует вопросы тарифов на услуги ЖКХ, порядок регистрации в них собственников, долевое участие в его строительстве. При этом строительство таких объектов в России не запрещается, а уже существующие апартаменты будут узаконены.
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