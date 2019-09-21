В России оценили украинские тарифы по транзиту газа для Москвы

Государственная компания «Нафтогаз Украины» определилась с величиной тарифа на транзит российского газа в страны ЕС по украинской территории в течение следующих пяти лет, проинформировали в пресс-службе «Нафтогаза».

«На период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, а при бронировании 90 млрд кубометров — 2,56 доллара за одну тысячу кубометра на 100 километров», — говорится в официальном сообщении.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что Россия готова будет пойти и на повышенный тариф за транзит газа, лишь бы новый контракт с Украиной не обязывал качать топливо по ее территории несколько лет.

«Я думаю, это неприемлемое для России условие, которое подразумевается под предложением Украины «качай или плати». Поэтому, я считаю, суть не в тарифе, а в сроках контракта. С вводом новых газопроводов Россия все меньше будет нуждаться в украинской газотранспортной системе. Если она сейчас подпишет контракт на принципе «качай или плати» на пять лет, возникает вопрос, что с остальными газопроводами, в которые мы вложили деньги? Они будут простаивать? Надо будет качать только через Украину?», - заявил собеседник НСН.

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Аналитик предположил, что ЕС и Россия займут единую позицию в том, что Украина не успевает перейти на систему проведения аукционов для транзита газа к 1 января 2020 года, поэтому будут заявлять о необходимости заключения краткосрочного контракта.

«Надо заключить некий «зимний пакет» либо полугодичное соглашение до момента, когда на Украине заработает рынок мощностей по прокачке транзитного газа», - считает эксперт.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил, почему Киеву в проблеме потери транзита газа выгодна роль жертвы.

