В России пройдет XV Международный форум «Инновационное развитие»
В России 23 апреля 2024 года в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН состоится юбилейный XV Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».
Форум проводится при поддержке ВОИС (ООН), МИД России, Россотрудничества и неизменно собирает делегации из стран «Большого Евразийского партнерства», включая участников ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.
Программа Форума предусматривает пленарное заседание «Евразийский рынок интеллектуальной собственности и технологический суверенитет в многополярном мире» с презентацией ежегодного аналитического доклада РНИИИС «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС, СНГ и БРИКС в 2023 году».
Также запланированы сессионные тематические заседания (5 сессий в Москве, 7 региональных сессий в государствах – членах ЕАЭС).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru