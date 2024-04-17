В России пройдет XV Международный форум «Инновационное развитие»

В России 23 апреля 2024 года в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН состоится юбилейный XV Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».

Форум проводится при поддержке ВОИС (ООН), МИД России, Россотрудничества и неизменно собирает делегации из стран «Большого Евразийского партнерства», включая участников ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.

Программа Форума предусматривает пленарное заседание «Евразийский рынок интеллектуальной собственности и технологический суверенитет в многополярном мире» с презентацией ежегодного аналитического доклада РНИИИС «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС, СНГ и БРИКС в 2023 году».

Также запланированы сессионные тематические заседания (5 сессий в Москве, 7 региональных сессий в государствах – членах ЕАЭС).

