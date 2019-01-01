В России пройдет эксперимент по маркировке одежды

Эксперимент по маркировке одежды и некоторых позиций легкой промышленности пройдет с 27 июня по 30 ноября. Провести его поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, Роспотребнадзору, ФНС и ФТС.

Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий, сообщает ТАСС.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

