Экономика
Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.
В России пройдет эксперимент по маркировке одежды
24 июня22:50
Эксперимент по маркировке одежды и некоторых позиций легкой промышленности пройдет с 27 июня по 30 ноября. Провести его поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, Роспотребнадзору, ФНС и ФТС.
Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий, сообщает ТАСС.
Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.
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ФОТО: flickr.com/Alexander Baranov
ТЕГИ:Торговля