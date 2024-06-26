В России продлят налоговые льготы на воздушные перевозки до 2028 года
Действующие в России налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки продлят до 2028 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Как уточнили в кабмине, речь идет о нулевом налоге на добавленную стоимость для услуг перевозки пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя, а также НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиаузла.
«Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления потребуется внести изменения в Налоговый кодекс», — указали в правительстве.
Между тем президент Владимир Путин призвал установить в РФ ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в 5% до 2030 года, напоминает 360.ru.
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