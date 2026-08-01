В России предложили создать единую систему поддержки «народных ВПК»

Единую и доступную систему поддержки малых производителей, работающих для военных нужд, предложили создать в России на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Герой России Владислав Головин.

Он подчеркнул, что малые предприятия и волонтерские мастерские, в том числе по созданию беспилотников и маскировочных сетей, вносят значительный вклад в снабжение передовых подразделений. Однако их представители часто не знают о доступных мерах поддержки или сталкиваются с трудностями в поиске необходимых ресурсов. При этом в стране действуют льготные кредиты, гранты, субсидии, образовательные программы и доступ к реестрам поставщиков для таких производителей.

Головин предложил создать единый портал, где такие предприятия смогут найти необходимую поддержку и получить заказ. Он указал на долгосрочную перспективу данной системы, так как небольшие производители могут разрабатывать оригинальные решения, которые впоследствии найдут применение в мирной жизни и укрепят технологический суверенитет страны.

Также он заявил о необходимости организовать площадку для прямого диалога, где представители «народного ВПК» смогут обсудить существующие барьеры и выработать предложения по инструментам поддержки.



