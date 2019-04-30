В России предлагают облагать единым налогом все зарубежные онлайн-покупки

Как отмечают эксперты, которых цитирует Ura.ru, что предложение направлено на «уравнивание условий» зарубежных и российских интернет-магазинов, так как иностранные онлайн-площадки не платят НДС и таможенные пошлины, а также не обязаны сертифицировать товар.

РЕН-ТВ отмечает, что в АКИТ предлагали установить взнос в размере 20% от цены покупки, но позднее решили смягчить вариант.

При этом товары из иностранных интернет-магазинов предлагается исключить из категории товаров для личного пользования. Ответственными за сбор могут стать «Почта России» и экспресс-перевозчики.

Ранее в эфире НСН зкономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко попросил правительство вылезти из кармана населения. По его мнению, имеет смысл сократить затраты пенсионеров на ЖКХ, налоги, которые они платят, приходя в заведения общепита, ритейла или просто покупая какие-либо услуги.



