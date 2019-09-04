В России отмечено новое снижение цен

В России продолжается дефляция. За неделю с 27 августа по 2 сентября потребительские цены по стране снизились в среднем на одну десятую процента, информирует Федеральная служба государственной статистики.

Как отмечает RT, в августе дефляция происходила две недели подряд по 0,1%. Впервые за два года она была зафиксирована в конце июля – на ту же величину. Таким образом, это уже четвёртый раз за последние шесть недель, когда цены снижаются.

Завтра Росстат должен обнародовать информацию о динамике цен за август, а также годовую оценку по инфляции на конец последнего месяца лета.

